VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Termoli, con un’APS (autopompaserbatoio) e un mezzo con modulo antincendio, in località Rio Vivo in Termoli (CB) per incendio autovettura.

Il proprietario é tempestivamente uscito dall’autovettura che in pochissimo tempo é stata avvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco utilizzando autorespiratori e naspo ad alta pressione hanno in poco tempo estinto l’incendio e riportato la sicurezza in quel tratto stradale.

Sul posto anche la polizia locale di Termoli.

——————————————–

Ieri alle 1:30 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano, con un’ APS (autopompaserbatoio) e un mezzo con modulo antincendio, a Larino (CB) per un incendio abitazione.

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, all’interno dell’appartamento è stata rinvenuta una persona trasportata all’esterno per le valutazioni del caso da parte di personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i Carabinieri di Larino.