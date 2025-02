Camion con 8mila litri di gpl si rovescia a Casalborgone. Evacuata un’abitazione

Spread the love

I vigili del fuoco hanno condotto per ore le operazioni di travaso della miscela. Allontanati per precauzione i residenti di una casa vicina

Casalborgone, in provincia di Torino, un camion cisterna contenente 8mila litri di gpl si è ribaltato su un fianco e le operazioni di messa in sicurezza dell’area hanno reso necessaria, in via precauzionale, l’evacuazione di un’abitazione nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino, con l’ausilio di personale specializzato del comando di Milano.

Le operazioni di travaso della miscela dal mezzo rovesciato a bordo strada si sono protratte per diverse ore. Sono stati coinvolti anche i carabinieri per gestire lo sgombero dei residenti.