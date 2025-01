Distrutto dalle fiamme il mercatino del riuso di RiciclAnde a Vaiano

Spread the love

VAIANO – Momenti drammatici nella nottata del 30 gennaio a Vaiano per un incendio che ha distrutto il mercato del riuso di RiciclAnde, per cause al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti in forze sul posto.

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente nel capannone dell’associazione che vende materiale di seconda mano per supportare missioni in Sud America e che collabora con Alia con l’obiettivo di promuovere l’economia circolare.

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti di Vaiano e Montemurlo oltre alle ambulanze, in attesa di capire se ci fossero feriti nell’evento. Fortunatamente, ha fatto sapere l’associazione, nessuno dei volontari è rimasto ferito o intossicato ma i danni sono ingenti.

La sindaca Francesca Vivarelli con la giunta così ha commentato: “Dolore enorme per l’incendio che ha distrutto stasera il Mercatino di RiciclAnde. È una ferita per tutti: è stata colpita un’esperienza straordinaria, un modello di collaborazione, uno spazio di solidarietà e di pratica concreta del riuso. Siamo attoniti e addolorati insieme a tutti i volontari che condividevano questa realtà eccezionale”.

