Faloppio, incidente stradale provoca la rottura di un tubo del gas

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente nel comune di Faloppio, via Provinciale per rottura condotta gas metano a seguito di incidente stradale. La squadra VVF proveniente dalla sede centrale di via Valleggio ha provveduto ad intercettare la perdita in attesa dell’arrivo dei tecnici dell’azienda addetta alla manutensione della rete del gas finalizzato al ripristino.

Sul posto la polizia locale Terre di frontiera e CRI Uggiate Trevano per gestire la viabilità e avviato i rilievi. Il conducente del mezzo, un uomo di27 anni è stato trasportato in codice verde, dai soccorritori della Croce Rossa di Uggiate Trevano