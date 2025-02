VIDEO – Incendio a Bisaccia: Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme in due capannoni agricoli

Spread the love

Dalle 6:30 di oggi, 31 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono impegnati in un complesso intervento di spegnimento e messa in sicurezza di due capannoni agricoli in fiamme, situati in contrada Petrara, nel comune di Bisaccia.

La sala operativa del Comando di Avellino, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato tempestivamente sul posto la squadra del distaccamento locale, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale e da un escavatore inviato dal Comando di Benevento.

All’interno delle strutture erano presenti circa 400 rotoballe di paglia e fieno, due carrelloni e una cisterna d’acqua. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente lunghe e delicate a causa del rischio di collasso dei capannoni.

Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica

