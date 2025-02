VIDEO – Nave Guang Rong, posizionate le «panne» per contenere il carburante finito in mare

Spread the love



Vigili del fuoco e Guardia Costiera in azione giovedì mattina 30 gennaio a Marina di Massa per il posizionamento in mare delle “panne”, le barriere galleggianti che serviranno a contenere gli effetti dello sversamento di carburante dalla Guang Rong, la nave cargo con bandiera cipriota che martedì sera si è schiantata contro il pontile. Un intervento, questo, avvenuto circa 36 ore dopo la collisione in quanto, fino a giovedì mattina, la forza del mare non lo ha permesso. (Corriere Tv).