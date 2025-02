Fuoriuscita di cloro in un hotel sull’Alpe di Siusi: evacuazione e intervento di 40 Vigili del Fuoco

Spread the love

Momenti di apprensione sull’Alpe di Siusi, dove un grave incidente chimico ha richiesto l’intervento di 40 Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno, nell’area wellness di un hotel, a causa di una fuoriuscita di cloro. Secondo le prime ricostruzioni, la perdita sarebbe stata provocata da un difetto tecnico di una pompa nella sala macchine.

Due dipendenti dell’hotel, che hanno tentato inizialmente di gestire la situazione, sono rimasti esposti ai pericolosi vapori chimici. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale, anche se le loro condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha mobilitato il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Alpe di Siusi e Siusi allo Sciliar. In supporto è giunta anche un’unità di decontaminazione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Ora, per un totale di 40 operatori sul posto.

Le squadre d’emergenza hanno agito rapidamente per contenere i rischi: “La nube tossica è stata diluita grazie all’utilizzo di ventilatori professionali, mentre gli operatori, dotati di dispositivi di protezione individuale, hanno lavorato all’interno della sala macchine per mettere in sicurezza l’area”, hanno riferito i soccorritori.

Fortunatamente, la zona wellness è separata dal resto dell’hotel, e nessun ospite è mai stato in pericolo. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche la Croce Bianca e i Carabinieri, che hanno monitorato la situazione e fornito supporto.

L’episodio si è concluso senza ulteriori complicazioni, grazie al tempestivo intervento delle squadre di emergenza, che hanno evitato che il problema assumesse proporzioni più gravi.