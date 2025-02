Intrventi effettuati nella mattinata del 1° febbraio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

VALLEFOGLIA (PU) – INCIDENTE STRADALE

Intervento dei vigili del fuoco alle ore 11 circa per un incidente stradale in via Apsella per un veicolo uscito di strada finendo nel terreno sottostante. La squadra VVF ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere la persona e ha messo il veicolo in sicurezza. Sul posto i carabinieri e polizia locale.

ANCONA – AUTO ROVESCIATA

Alle ore 11.30 circa la squadra VVF della Sede Centrale è intervenuta in frazione Gallignano per un’auto rovesciata su un fianco nella sede stradale. L’auto è stata ancorata con dei cavi in acciaio per evitare il ribaltamento e, una volta aperto il portellone, la persona alla guida è stata fatta uscire dalla parte posteriore veicolo. Sul posto il personale del 118.

ANCONA – SOCCORSO PERSONA AL MONTE CONERO

I vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrere una persona in zona monte Conero per una signora che, dopo aver lasciato un sentiero, ha perso l’orientamento scivolando anche sul terreno impervio. La persona è collaborativa ed in contatto con la squadra VVF. Grazie alle indicazioni fornite è stata avvistata dalla squadra VVF di Osimo utilizzando il binocolo dalla zona dell’ex campo sportivo del Poggio e, raggiunta a piedi, è stata poi accompagnata nella zona di parcheggio dove aveva l’auto.