Salva una bimba di due anni che non respirava più .- Lo straordinario gesto di un vigile del fuoco fuori servizio

Protagonista un vigile del fuoco. Qui si è trovato davanti una signora con in braccio una bambina di soli 2 anni che non respirava più. Con grande prontezza di spirito, ha messo in atto le procedure di rianimazione apprese in anni di attività come vigile del fuoco, salvandole la vita.

E’ accaduto tra le bancarelle del mercato di Vimercate – Una storia che ha per protagonisti una piccola, che venerdì mattina si trovava al mercato di Vimercate con la nonna, e un pompiere in forze al distaccamento di Merate, diventato il suo angelo custode.

Il racconto di quei momenti

“Stavo lavorando come ogni mattina nel mio ufficio, che si trova al primo piano dello stabile proprio accanto alla chiesa – ha raccontato Matteo Albani, 35 anni, Vigile del fuoco in forza dal 2008 al Distaccamento di Merate, paese in cui risiede – Improvvisamente ho sentito una donna urlare e chiedere aiuto. Mi sono affacciato alla finestra e ho visto la signora con in braccio una bambina. A quel punto mi sono precipitato in strada”.

“Ho visto che era cianotica e non respirava – ha proseguito nel suo racconto – A quel punto ho messo in atto le manovre di disostruzione e ho anche massaggiato la pancia e il petto della bimba. Dopo alcuni secondi ha espulso un po’ di saliva e ha ricominciato a respirare”.

Era cianotica e non respirava – Il vigile del fuoco 35enne ha subito preso tra le braccia la piccola.

Il pianto liberatorio – Un pianto liberatorio da parte della piccola che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla nonna e anche alle altre persone che nel frattempo erano accorse. A dar manforte al vigile del fuoco anche l’ambulante titolare della bancarella dove la donna stava acquistando delle arance al momento del malore della nipotina.

“Non mi sento di certo un eroe – ha commentato ancora Matteo Albani, a sua volta padre di una bimba di un anno e mezzo – Ho agito mettendo in pratica le mie conoscenze. Quando la bimba ha ripreso a respirare e ha incominciato a piangere abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo”

Nel frattempo altre persone avevano chiamato i soccorsi. In poco tempo sul posto sono arrivati, a piedi, i sanitari di Avps Vimercate, che hanno un presidio fisso in centro durante il mercato del venerdì. Hanno quindi preso in consegna la piccola poi affidata ai colleghi giunti poco dopo con un’automedica e un’ambulanza. La bimba è quindi stata trasferita all’ospedale cittadino per le cure del caso.

