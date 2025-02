VIDEO – India, ressa al festival religioso Kumbh Mela: 30 morti e 60 feriti

Spread the love

In India la folla presente al festival religioso Maha Kumbh di Prayagraj va nel panico e succede la tragedia.

Le persone iniziano a fuggire per cause non ancora chiare, lasciandosi dietro 15 persone morte e altre decine ferite, secondo quanto riporta l’Hindustan Times. Le autorità non hanno ancora voluto rilasciare dei numeri ufficiali, per il momento.

L’evento catastrofico è accaduto verso le due del mattino. I feriti sono stati trasportati il più rapidamente possibile all’ospedale di Mela.

Perché il Maha Kumbh era così affollato

L’incidente si è verificato nella zona di Triveni Sangam, uno dei punti chiave del Maha Kumbh. Non è un caso. In quell’area c’è la confluenza dei tre fiumi sacri indù: il Gange, il Triveni e il Saraswati. Secondo l’induismo, immergersi in quelle acque purifica le anime delle persone e porta verso la salvezza.

https://it.euronews.com/2025/01/29/india-ressa-al-festival-religioso-kumbh-mela-almeno-15-morti-e-diversi-feriti