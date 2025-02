Incidente mortale sulla A14: autotrasportatore perde la vita all’ingresso di una galleria

Spread the love

Nella mattinata del 1° febbraio 2025, in direzione sud, nel territorio di Miglianico (Chieti), si è verificato un evento che ha sconvolto la routine degli utenti della A14. Un autoarticolato, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo all’ingresso della galleria Lazzaretto, situata tra Francavilla al Mare e Ortona. L’impatto è stato violento, coinvolgendo la struttura della galleria e causando danni significativi al mezzo.

A seguito dell’incidente, le autorità competenti sono intervenute prontamente. La Polizia Autostradale di Pescara Nord ha avviato le indagini per determinare le cause dello schianto, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati delle operazioni di soccorso. Il personale sanitario del 118 è giunto sul posto per prestare assistenza ai coinvolti. Parte del carico dell’autoarticolato, costituito da fusti di olio lubrificante, si è riversato sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento per la messa in sicurezza dell’area.

