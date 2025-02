Incidente stradale tra due autovetture

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Questa mattina, intorno alle ore 9:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Guglielmo Marconi (Ponte Nossa) a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Le squadre di soccorso hanno provveduto all’estrazione e all’assistenza di un ferito, che è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure necessarie. I Vigili del Fuoco hanno inoltre messo in sicurezza l’area interessata e svolto le operazioni di bonifica per ripristinare le normali condizioni della strada.

Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.