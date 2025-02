Recuperato il cadavere di un uomo nel fiume Adda: si indaga per risalire all’identità

Spread the love

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri, venerdì 31 gennaio, sulle sponde del fiume Adda, nel territorio comunale di Calusco (in provincia di Bergamo). A dare l’allarme è stato un passante e, dopo oltre due ore di lavoro, i vigili del fuoco di Bergamo insieme ai sommozzatori volontari di Treviglio sono riusciti a riportare il corpo a riva. Stando a un primo esame, la salma sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Per questo motivo, oltre a vagliare le denunce di persone scomparse, saranno eseguiti accertamenti di laboratorio per risalire alla sua identità.

Un passante ha notato la presenza di un corpo incastrato tra le rocce a circa due metri dalla riva di un’ansa del fiume Adda intorno alle 18 del 31 gennaio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale che, insieme ai sommozzatori, hanno lavorato fino a circa le 21 per recuperare la salma.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di identità ancora sconosciuta. Il corpo è stato trovato a circa 200 metri di distanza dal ponte San Michele. I carabinieri della Stazione di Calusco stanno vagliando in queste ore le varie denunce di persone scomparse nella speranza di trovare una corrispondenza con il corpo recuperato

