Alghero, incendio in centro storico: palazzina evacuata, mansarda crollata e un uomo salvato dai vigili del fuoco

Dalle 3 di questa notte, un inferno di fuoco ha avvolto una mansarda al terzo piano di una palazzina in via Maiorca, nel cuore del centro storico di Alghero. Squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alghero, Porto Torres e dalla sede centrale di Sassari hanno lavorato per oltre cinque ore per domare le fiamme che minacciavano di estendersi allo stabile, dichiarato successivamente inagibile. Le prime ricostruzioni ipotizzano che l’incendio sia stato causato da una stufa, anche se gli accertamenti sono ancora in corso.

Le fiamme hanno sorpreso un uomo mentre dormiva nell’appartamento, bloccandolo sotto il crollo parziale della mansarda. È stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto affrontare una situazione complessa: l’accesso dei mezzi pesanti era impossibile a causa della conformazione delle strette vie del centro storico. Per questo, i soccorritori hanno operato con maschere, autorespiratori e attrezzature specifiche. L’uomo è attualmente ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, interdetto al traffico, sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Resta il danno, materiale e simbolico, in un luogo che per Alghero è molto più di un semplice quartiere.

