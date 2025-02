Spread the love

Momenti di paura questa mattina a Busto Arsizio in Viale delle Industrie, dove si è verificato un incidente sul lavoro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Intorno alle ore 11, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un autotrasportatore rimasto ferito dopo che alcune lastre in cemento sono precipitate sulla cabina del suo camion.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’incidente si è verificato durante le operazioni di caricamento del materiale. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante ha urtato le lastre di copertura della facciata di un capannone industriale, provocandone la caduta. Il materiale è finito proprio sulla cabina dell’automezzo, schiacciandola parzialmente e intrappolando il conducente al suo interno.

Camion travolto da lastre di cemento, ferito un uomo a Busto Arsizio