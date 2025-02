Esplosione in casa per una fuga di gas a Cavarzere, scoppia l’incendio e crolla l’abitazione: ferite suocera e nuora

Spread the love

CAVARZERE – Prima l’esplosione poi l’incendio di vaste proporzioni che ha avvolto un’abitazione a Boscochiaro, frazione di Cavarzere. Ferite le due persone all’interno, suocera e nuora. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una fuga di gas. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45. Fortunatamente le due donne non sarebbero gravi e sono state medicate sul posto dai sanitari del Suem giunti subito dopo l’esplosione. Sul posto anche i vigili del fuoco per sedare l’incendio.

Dalle 15:45, di lunedì 3 febbraio, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Martinelle a Cavarzere per un’esplosione e un incendio all’interno di un’abitazione, che è parzialmente crollata: due donne ferite.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento, Adria e Mestre, con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le due donne rimaste ferite, suocera e nuora, sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem e trasferite in ospedale.

Le fiamme sono state già spente. Sono ora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione, dove si presume si avvenuta una probabile fuga di gas. Operazioni di soccorso tuttora in atto.