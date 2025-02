Spread the love

(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Cinque auto e due scooter a fuoco nella notte a Roma. Intorno alle 4 vigili del fuoco e agenti della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano sono intervenuti in via Opita Oppio per l’incendio che ha coinvolto 7 veicoli. I vigili hanno messo in sicurezza l’area e rintracciato i proprietari. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato anche la facciata di una palazzina. (ANSA).