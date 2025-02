Incendio alla carrozza di un treno Genova Roma, intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Firenze. Dalle 8.05 di oggi, lunedì 3 febbraio, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze – Empoli via Lastra a Signa è sospesa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco ad un treno in transito da Genova a Roma, fermo per con un principio d’incendio.

Il macchinista, appena i sensori hanno rilevato il principio di incendio sviluppatosi all’esterno del convoglio, nella parte sottostante uno dei vagoni, ha fermato il treno alla prima stazione utile per consentire ai pompieri di intervenire e ai viaggiatori di scendere dal treno in totale sicurezza.

