Isernia, incendio autobus

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 22.00 del 1 febbraio i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un bus, senza passeggeri a bordo, all’altezza dello svincolo di Chiauci sulla SS 650.

Giunte sul posto una squadra della sede centrale e una del distaccamento di Agnone oltre a due autobotti per spegnere il mezzo che in pochi istanti è stato completamente avvolto dalle fiamme.

La strada durante le operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico; successivamente è stata riaperta a senso unico alternato in attesa della completa rimozione del mezzo.