❌ Rinvio a giudizio Vigili del Fuoco per morte giovane sull’Entella – IN DISCUSSIONE FONDAMENTA DEL SOCCORSO

VIGILI DEL FUOCO

“Resta profondo il dolore e la vicinanza alla famiglia del giovane Andrea Demattei, che due anni fa perse la vita dopo essere rimasto incastrato con la sua canoa sotto il ponte della Maddalena sull’Entella, a Chiavari”.

A parlare è il prefetto Attilio Visconti, Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile.

“Colpisce la notizia oggi del rinvio a giudizio della squadra che intervenne in suo soccorso” – prosegue Visconti, che esprime “la completa fiducia nel lavoro della Magistratura”.

“È indiscutibile – dice ancora – la capacità professionale di tutti i vigili del fuoco, addestrati per compiere operazioni eccezionali di soccorso tecnico urgente. Il rinvio a giudizio dei vigili del fuoco per l’intervento di Chiavari pone in discussione le basi su cui si fonda ogni intervento di soccorso pubblico. Sono innumerevoli le variabili da valutare, spesso in condizioni di gravità eccezionale, con decisioni che a volte devono essere prese dalla squadra in pochi secondi e che comportano rischi notevoli per gli stessi operatori.”