Catania. I Vigili del Fuoco rendono omaggio a Sant’Agata, mercoledì il Pontificale presieduto dal cardinale Zuppi

Spread the love

CATANIA – Anche quest’anno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno preso parte alle celebrazioni per Sant’Agata, patrona della città, rinnovando il loro omaggio alla Santa. Ieri, nel giorno clou della festa, il Corpo ha partecipato con un tributo solenne, affiancando i fedeli nel segno della devozione e della tradizione.

All’alba di oggi, il busto reliquiario è riapparso tra i devoti in Cattedrale per la Messa dell’Aurora, tra la commozione di una folla che si è radunata in piazza Duomo fin dalle prime ore del mattino. La festa entra nel vivo con il tradizionale giro esterno, che porterà il fercolo della Santa lungo un percorso simbolico attraverso i luoghi del suo martirio. Domani, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, presiederà il Pontificale.

https://radiotaormina.it/2025/02/04/catania-i-vigili-del-fuoco-rendono-omaggio-a-santagata-mercoledi-il-pontificale-presieduto-dal-cardinale-zuppi/