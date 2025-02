Crollo del solaio di copertura – ferita l’occupante

Spread the love

VIGII DEL FUOCO DI FOGGIA

Personale del comando vvf di Foggia è intervenuto alle ore 6.30 in serracapriola in via Ugo bassi per crollo del solaio di copertura .

L unica occupante, una signora di del 1963, è stata estratta viva con ferite e consegnata al personale del 118 per la successiva ospedalizzazione.

Sul posto, oltre al personale del distaccamenti di Lucera e San severo, intervenivano anche il personale cinofilo del CNVvF e il vicario del Comando. Presente personale dell arma dei carabinieri per il prosieguo delle attività