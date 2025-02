Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI FOGGIA

NIl 30 gennaio si è svolta una esercitazione presso l’Imbocco lato Bari della galleria naturale GN01, sul lotto Orsara-Bovino dell’alta velocità/alta capacità Napoli-Bari, dove è in corso lo scavo meccanizzato del tunnel Orsara, nell’ambito della quale sono state simulate operazioni di recupero di un finto infortunato discente mediante tecniche SAF messe appunto dal personale del Comando di Foggia. Tale simulazione si colloca nell’ambito delle attività formative e di addestramento che il personale del CNVVF è tenuto ad effettuare per poter fronteggiare eventuali emergenze.

Al fine di fronteggiare anche l’evenienza che lo scavo, effettuato con la TBM (tunnel boring machine) possa attraversare sacche di gas presenti tra i vari strati di terreno, è stato simulato anche l’intervento del settore NBCR al fine di intervenire nella modalità più appropriata in questo tipo di circostanze. L‘esercitazione odierna ha consentito di testare – con ottimi risultati – le attività dell’assetto organizzativo e il coordinamento di tutti gli enti interessati al soccorso e si è conclusa con la simulazione della consegna del finto infortunato al personale del 118 della ASL di Foggia.

Le attività sono state coordinate dal Comandante dei VVF PD Giulio Capuano e dal Direttore del servizio 118 Dott Stefano Colelli.