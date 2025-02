VIDEO – Incendio di St Marys: i vigili del fuoco contengono l’inferno nell’impianto di riciclaggio di Western Sydney

Spread the love

I vigili del fuoco hanno domato un vasto incendio in una fabbrica e un’emergenza chimica nella zona occidentale di Sydney, con decine di pompieri al lavoro per spegnere l’incendio esplosivo nei pressi della stazione ferroviaria di St. Marys.

L’incendio è scoppiato intorno alle 13.30 in un impianto di riciclaggio commerciale in Christie Street, a poche centinaia di metri dal Dunheved Golf Club e da un deposito di Kennard’s Self-Storage.

Al culmine dell’intenso incendio, sono stati chiamati sul posto fino a 20 autopompe e 100 vigili del fuoco e soccorritori del NSW che hanno segnalato che le fiamme avevano raggiunto un’altezza di 60 metri, aggravata dalle bombole di gas presenti sul posto.

La mancanza di un accesso sicuro all’acqua ha reso ancora più difficile il controllo dell’incendio, ma dopo un lungo pomeriggio i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme entro le 19.46.

Tra le squadre chiamate a intervenire per l’incendio c’erano anche quelle addette alla gestione di materiali pericolosi, a causa dello stoccaggio di sostanze chimiche nella struttura.

Due vigili del fuoco sono stati medicati sul posto per colpo di calore mentre lottavano contro l’inferno in un caldo soffocante di 35 °C; uno di loro è stato trasportato al Mt. Druitt Hospital in condizioni stabili.