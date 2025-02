Spread the love

Un cane caduto in un pozzo è stato salvato dai vigili del fuoco. E’ successo in un terreno in strada comunale Monaco a Bagheria (Palermo) dove sono intervenuti i vigili del fuoco del Saf del distaccamento di Brancaccio che sono riusciti a calarsi dentro e recuperare il cucciolo infreddolito che non sarebbe più risalito finito in fondo allo scavo profondo alcuni metri.

https://www.blogsicilia.it/palermo/cane-caduto-in-un-pozzo-a-bagheria-salvato-dai-vigili-del-fuoco/1102270/