Ciampino -Incendio alla torre di controllo di Ciampino, voli deviati a Fiumicino. Il rogo è doloso

Paura nella mattinata di oggi, 5 febbraio, all’aeroporti di Ciampino. Un incendio è divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo dell’aeroporto Pastine, intorno alle 7 del mattino. A causa del fumo il personale della sala operativa è stato allontanato e, dunque, decolli e atterraggi sono stati momentaneamente sospesi nell’attesa che il fumo si disperda. Per agevolare i passeggeri, i voli in arrivo questa mattina sull’aeroporto di Ciampino sono stati deviati su Fiumicino.

Ad appiccare il rogo è stato un cittadino georgiano, arrivato in Italia da pochi giorni. La sua posizione è al vaglio. L’uomo è stato bloccato e portato in commissariato dalla polaria. Stando a quanto ricostruito il cittadino georgiano si trovava in aeroporto per rientrare in patria quando ha deciso appiccare il rogo. Non sono chiari i motivi del gesto.

Fortunatamente non si è registrato alcun danno in particolare, come ha spiegato Enav: “Non si registra alcun danno alle apparecchiature utili all’operatività della torre di controllo”. Nel locale dove è scoppiato l’incendio, infatti, erano stati accatastati diversi materiali.

