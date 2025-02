Fiamme nella notte a Rapallo, incendiati 5 scooter e parte di un giardino

Spread the love

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Rapallo intervenuti intorno alle ore 23 in via alla Pineta per un incendio scooter. In tutto sono 5 i motorini andati bruciati. Le fiamme hanno interessato anche parte di un giardino vicino. I pompieri, avvertiti dai residenti, hanno provveduto a spegnere le fiamme prima che queste avanzassero ulteriormente. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni ma non c’è comunque stato bisogno di evacuare nessuno. Avviate le indagini per stabilire le cause che hanno fatto scaturire il rogo, tra le ipotesi anche quella di un gesto doloso. Sul posto i carabinieri e la polizia scientifica. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano vicino alla zona dove è partito l’incendio.

