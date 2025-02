Il tetto va a fuoco mentre i proprietari sono in vacanza

Spread the love

Le cause del rogo sono tuttora al vaglio, ma l’ipotesi è che all’origine dell’incendio ci sia un corto circuito. Le fiamme hanno danneggiato il tetto (con pannelli fotovoltaici) dell’abitazione, che sorge in via Marchesi, e il sottotetto, risparmiando il resto della casa. La massiccia presenza dei mezzi dei pompieri lungo la strada, a senso unico, ha richiesto l’intervento della Polizia Locale per la gestione del traffico e non è mancato qualche disagio. Sul posto si è precipitato anche l’assessore Pieritalo Bosio, per accertarsi della situazione. Fortunatamente in casa non c’era nessuno e dunque non si registrano intossicati.

