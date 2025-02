Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattina del 3 febbraio nel Museo Storico dei Vigili del Fuoco di via Ostiense, il Comandante di Roma, ing. De Acutis ha partecipato all’evento sulla solidarietà con l’Associazione Umanitaria “La Memoria Viva – Umanità senza Confini” ospitando il sindaco della regione di Kharkiv, Iryna Karabut e il responsabile organizzativo, Roberto Falletti, e le famiglie Ucraine trasferitesi in Italia a causa della guerra o per urgenti cure, in particolare bambini e ragazze. Durante la manifestazione è stato donato al Comando l’attestato di riconoscimento per la cooperazione e gli aiuti, oltre ad una bambola tipica Ucraina realizzata dai ragazzi.