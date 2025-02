Nove auto distrutte dall’incendio di una bisarca allo svincolo della FiPiLi

Spread the love

LIVORNO – In fiamme una bisarca che trasportava nove auto nelle vicinanze del casello autostradale della FiPiLi a Livorno. È successo nella serata del 4 febbraio e sul posto è arrivato personale dei vigili del fuoco con l’autopompa con in supporto due autobotti da Livorno e Pisa.

Per capire le cause dell’incidente e per gli interventi tecnici sulla tratta sul posto anche la Polizia e società Autostrade.

