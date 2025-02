Passeggero si sente male e muore: metro A ferma, disagi per più di tre ore e navette sostitutive

Spread the love

Caos e disagi per circa tre ore lungo la linea A della metropolitana, quella che porta ai Musei Vaticani, a piazza di Spagna, piazza del Popolo, via Veneto. I primi problemi si sono registrati verso le 9.30, quando un passeggero a bordo di un convoglio a Cornelia, in direzione Anagnina, si è sentito male: il 72enne si è accasciato davanti agli altri utenti a bordo del vagone e non si è più ripreso. I medici sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I passeggeri sono stati fatti scendere e l’Atac ha attivato le navette sostitutive tra Termini (metro A) e il capolinea di Battistini in un primo tempo, poi soltanto tra Ottaviano e Battistini. I bus fermano appena fuori dalle stazioni Battistini, Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia, Cipro, Ottaviano. Sul posto anche la polizia di Stato. La circolazione è poi ripresa regolarmente su tutta la linea intorno alle 12.30.

LA REPUBBLICA