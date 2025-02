Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala una richiesta di intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina presso il Parco Regionale della Valle del Lambro sotto Via Alessandro Volta a Nibionno per il soccorso di una persona caduto nelle acque del fiume Lambro. All’arrivo in posto dei soccorritori si è appreso che un anziano 80 enne è stato visto da un passante e trascinato fuori dall’acqua dove era immerso per circa 30 cm d’acqua. L’uomo aveva delle ferite su entrambe i polsi.

Dinamica in corso di ricostruzione