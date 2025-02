Spread the love

Sono stati assegnati stamane al Teatro Neglia di Enna i riconoscimenti al personale della Polizia stradale di Enna ed ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che, il 19 luglio scorso, intervennero sulla A19 per lo scoppio di un vasto incendio. Il loro lavoro consentì di mettere in salvo le persone che, in quel momento, erano in transito, con i loro veicoli, nel tratto interessato dal rogo.https://0f1387aef214d19767d9987778e2bbb6.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha voluto rendere merito, con una cerimonia pubblica e con il rilascio di attestati, al lavoro straordinario svolto dai soccorritori che hanno evitato conseguenze drammatiche. Erano presenti, oltre al primo cittadino ennese, il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, il questore di Enna, Salvatore Fazzino, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Enna, Francesco Pascuzzi.

Soccorso dopo un incendio, riconoscimenti alla Polizia stradale ed ai Vigili del fuoco – vivienna.it