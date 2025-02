Trema l’Egeo: terremoto magnitudo 5.1, allerta in Turchia e Grecia per lo sciame sismico

Spread the love

Sta creando allarme e preoccupazione sia in Grecia che in Turchia lo sciame sismico che da giorni ormai sta facendo tremare la regione dell’Egeo e sembra aver acquisito intensità nelle ultime ore. Una serie di movimenti tellurici che non accenna a diminuire: durante le ultime ore sono state ben 6 le scosse di magnitudo compresa tra 4.2 e 4.8 e pochi minuti fa il sismografo ha fatto registrare un terremoto di magnitudo 5.1. Sono solo gli ultimi dei quasi 500 movimenti tellurici registrati dallo scorso 29 gennaio, più di 150 nelle ultime 48 ore, un numero sufficiente a far salire il livello di allarme.

