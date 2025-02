Udine 4 giornate formative sugli incidenti stradali

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A seguito della pubblicazione del “Manuale incidenti stradali versione 2024”, si sono svolte presso la sede centrale del comando Vigili del fuoco di Udine, 4 giornate formative rivolte al personale operative del comando.

L’attività di ogni singola giornata è stata divisa in due parti: 4 ore di teoria in aula e 4 ore di pratica nelle quali, utilizzando in totale 14 autovetture, una sessantina di vigili del fuoco hanno potuto provare le varie manovre e attrezzature nella “tranquillità” di un addestramento, avendo così modo di approfondire le varie tecniche di approccio in diversi scenari testando tutte le attrezzature disponibili, comprese quelle di nuova assegnazione.

La parte teorica ha toccato tutti i temi trattati dal nuovo manuale, partendo dalla gestione della sala operativa che con l’accordo tra vigili del fuoco e Ministero dei Trasporti dà la possibilità alle squadre impegnate nei soccorsi di risalire, conoscendo la targa del mezzo incidentato, al modello e anno di costruzione per visionare così la scheda di sicurezza del veicolo strumento essenziale per la valutazione dei rischi e strategia d’intervento su ogni singolo mezzo.

Le giornate sono anche state spunto di dibattito tra i colleghi sui rischi che alcune volte vengono sottovalutati ma grazie a video esplicativi si è riusciti a colpire e sensibilizzare il personale sulla sicurezza degli operatori e di tutti coloro che sono presenti negli scenari incidentali. L’attività proposta ha la volontà di incrementare le conoscenze del personale alfine di portare un miglior servizio al cittadino.