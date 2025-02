Vibo Valentia – Rogo auto a Vibo Valentia,si ipotizza la matrice dolosa

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 2:00 circa del 5 febbraio squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenute nella zona industriale località aeroporto per un incendio che ha interessato alcune autovetture.

Le auto si trovavano parcheggiate all’interno di un piazzale ed erano adibite ad uso autonoleggio. Complessivamente sono andate distrutte dieci autovetture e due cassoni per la raccolta di rifiuti.

Sul posto sono intervenuti 3 mezzi con relativo personale. L’intervento di spegnimento e messa in sicurezza è stato concluso alle ore 4:15 circa.