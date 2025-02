Spread the love

Un solaio è crollato in una palazzina in via Tommaseo in centro a #Corato. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. I tecnici del comune stanno valutando se fare evacuare le abitazioni nei pressi del crollo: la palazzina, disabitata, sarebbe risultata pericolante. La zona è stata interdetta e messa in sicurezza. Per fortuna non si registrano feriti

Amica9tv