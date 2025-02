Notte di paura per l’incendio di una villa: due famiglie sfollate, danni ingenti

Spread the love

Paura a Savignone, in località Sementella, per l’incendio di una villetta bifamiliare. L’allarme è partito mercoledì sera verso le 22, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata che segnalava fiamme sul tetto della palazzina (foto e video in fondo all’articolo).

L’intervento durato tutta la notte

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che stanno operando ancora adesso e che, con tutta probabilità, continueranno a lavorare per tutto il giorno: prima la squadra di Busalla, poi di Genova, due autobotti e un’autoscala con il carro autorespiratori della centrale e il funzionario di guardia.

Per le 2 di notte – quando l’incendio è stato finalmente messo sotto controllo – è subentrata anche una squadra da Bolzaneto per dare il cambio ai colleghi e continuare nelle operazioni di smassamento delle macerie.

Per fortuna non si registrano feriti perché le due famiglie che abitano nella villa, quando è scoppiato l’incendio, erano fuori casa. Ma, anche per questo, i soccorsi sono stati chiamati quando le fiamme avevano avvolto tutto il tetto e il materiale accumulato al secondo piano: le operazioni di spegnimento, infatti, sono durate a lungo. Per ora, per gli inquilini, è impossibile fare ritorno a casa poiché i danni sono ingenti.

Indagini in corso per capire l’origine del rogo.

