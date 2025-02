Seminario sulle problematiche in caso di incidenti di auto elettriche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 4 e 5 febbraio si è svolto, presso la sede del comando, il seminario informativo “Incidenti coinvolgenti auto elettriche e batterie al litio”, rivolto al personale VV.F. dei comandi della regione e al personale della Polizia di Stato del compartimento orientale.

Il seminario è stato svolto in collaborazione con il personale del comando di Palermo che ha trattando i seguenti argomenti: batterie al litio. Tipologia e caratteristiche costruttive; rischi connessi all’utilizzo e allo stoccaggio degli accumulatori agli ioni al litio; procedure di intervento a seguito di incidenti stradali coinvolgenti auto elettriche e ibride; procedura di messa in sicurezza delle batterie agli ioni coinvolte da incendio; procedure di Sala Operativa in caso di incidenti stradali.

Le attività sono state articolate in due fasi: una prima parte teorica, svolta all’interno dei locali della palestra del comando, e la seconda, riguardante la parte pratica, sul piazzale esterno della caserma.

Il corso è stato introdotto dal comandante, Erich Granata, a ha visto la partecipazione del questore, Salvatore Fazzino, e del dirigente della Polizia di Stato Mario Giannotta.