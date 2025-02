Spread the love

Èstato probabilmente un malore a uccidere un uomo di 85 anni di Bagno a Ripoli, vittima di un fuoco che lui stesso aveva acceso. È questa l’ipotesi più plausibile secondo gli inquirenti dell’incidente avvenuto ieri intorno alle 16 in via di Tizzano. Alcuni cittadini della zona hanno chiamato il 112 vedendo una fitta colonna di fumo levarsi da un’area della lunga via che attraversa la collina ripolese. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze: sono partiti dal distaccamento di Pontassieve e nel giro di pochi minuti sono arrivati sul luogo della segnalazione, constatando che il fuoco stava divampando dalla vegetazione. Ma quando hanno cominciato a spegnere le fiamme, si sono accorti della presenza del corpo di persona. Chiamati i soccorsi e attivato l’elicottero Pegaso, i vigili del fuoco sono stati raggiunti dal personale sanitario. Una volta sul posto, il medico non ha potuto che constatare la morte dell’uomo, già avvenuta da diversi minuti.

Ucciso dal fuoco che aveva acceso. Tragica morte di un pensionato