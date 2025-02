VIDEO – Collisione tra la Japan Airlines e l’aereo Delta all’aeroporto di Seattle solleva preoccupazioni sulla sicurezza aerea negli Stati Uniti

Spread the love

Un grave incidente si è verificato la mattina di mercoledì 5 febbraio 2025 all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma negli Stati Uniti. Un Boeing 787-9 della Japan Airlines si è scontrato con un Boeing 737-800 della Delta Air Lines durante il rullaggio nell’area di imbarco e sbarco dei passeggeri.

L’impatto ha causato notevoli danni strutturali ad entrambi gli aerei; l’ala del jet giapponese ha colpito lo stabilizzatore verticale dell’aereo Delta. Il volo Delta, che trasportava 142 passeggeri e si preparava a decollare per Puerto Vallarta, in Messico, è stato sospeso. Nonostante l’impatto e lo shock subito dai passeggeri non si sono registrati feriti.

Le autorità locali e la Federal Aviation Administration (FAA) sono intervenute prontamente, sospendendo temporaneamente le operazioni aeroportuali per analisi e misure di sicurezza aerea.