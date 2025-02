Yacht di 18 metri cola a picco dopo l’incendio: allarme per due persone

Spread the love

Sarroch È colato a picco lo yacht di 18 metri su cui si è sviluppato un incendio questo pomeriggio poco dopo le 14 di ieri 5 febbraio. Salvi i due diportisti gettatisi in acqua con i giubbotti di salvataggio, presi a bordo da un’altra imbarcazione da diporto dirottata sul posto via radio dalla centrale operativa della Capitaneria di porto. L’allarme è scattato alle 14,30 quando i due diportisti sullo yacht hanno lanciato l’SOS, raccolto dalla guardia costiera e rilanciato a tutti i natanti in navigazione nello specchio di mare antistante Sarroch.

L’imbarcazione in fiamme era a 3 miglia dalla costa, davanti a Perd’e Sali e Porto Columbu. Mentre da Cagliari sono partiti i mezzi della guardia costiera e dei vigili del fuoco, sul posto del natante in fiamme è accorso un rimorchiatore degli ormeggiatori della raffineria di Sarroch che ha cominciato le operazioni di spegnimento. Intanto le due persone sullo yacht in fiamme si sono gettate in acqua con i giubbotti di salvataggio e sono stati poi presi a bordo dall’altro natante da turismo arrivati per primo sul posto, per poi essere trasbordati sull’unità Cp320 e portati, in ottima salute, al molo della Capitaneria di porto in piazza Deffenu a Cagliari.

Intanto i vigili del fuoco del distaccamento portuale hanno continuato nell’opera di spegnimento del natante in fiamme, che però è colato a picco senza rimedio. Sul posto sono arrivati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno perlustrato l’interno dello yacht affondato per scongiurare perdite di carburante e recuperare effetti personali dei due diportisti. (l.on)

