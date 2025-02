Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente poco dopo le 9 per incidente stradale in Albese con Cassano via Vittorio Veneto. Impatto autovettura contro palo nei pressi di una pensilina con ribaltamento.

La conducente illesa è assistita in posto dal 118. Sono in fase di ultimazione le operazioni di messa in sicurezza e ripristino viabilità