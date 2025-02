Furgone fuori controllo finisce nel canale di scolo e sbatte contro i tubi interrati: conducente grave]]

Spread the love

POJANA MAGGIORE (VICENZA) – Un furgone è finito nel canale di scolo, il conducente è grave. L’incidente è avvenuto questa mattina, 7 febbraio, prima delle 8 in via Vicentina a Pojana Maggiore

Il conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare: è finito nel canale di scolo a bordo strada e contro il terrapieno della tubazione interrata.L’autista è rimasto gravemente ferito.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Lonigo, ha messo in sicurezza il mezzo ed utilizzando divaricatori, cesoie e martinetti idraulici liberato l’autista, che è stato estratto dalla cabina di guida completamente deformata. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasportato in codice rosso in ospedale. La polizia locale del Basso Vicentino, ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo e la presenza dei vigili del fuoco sul postoIL GAZZETTINO