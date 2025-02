I Vigili del Fuoco hanno soccorso un ragazzo bloccato in un costone roccioso a Scordia (CT)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

6 febbraio 2025 – La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia del Comando Provinciale di Catania, insieme ad una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, inviata dalla Sede Centrale, è intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi per soccorrere un ragazzo di 16 anni rimasto bloccato in un costone roccioso con fitta vegetazione, in contrada “Grotta del drago” a Scordia.

Il giovane si trovava insieme ad un gruppo di amici che sono riusciti autonomamente a mettersi in salvo ed hanno lanciato l’allarme. La chiamata è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che ha attivato le squadre di soccorso per poterli raggiungere.

Il ragazzo, che non riusciva a trovare autonomamente il modo di tornare a valle, è stato raggiunto, tratto in salvo e affidato alle cure dei sanitari del Servizio 118 che ha riferito di aver constatato uno stato di ipotermia e qualche escoriazione dovuta alla presenza di rovi.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del locale Comando dell’Arma dei Carabinieri.