VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SIROLO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15 circa in frazione San Lorenzo per l’incendio di un appartamento al primo piano. La squadra VVF di Osimo, con in supporto personale dalla Centrale di Ancona con autobotte e autoscala, ha spento le fiamme e messo in sicurezza i locali interessati dell’incendio.

Non si segnalano persone coinvolte. L’unità immobiliare coinvolta e quella sottostante sono state dichiarate non fruibili. Sul posto anche il funzionario VVF di servizio.

Dal Comando di Ancona.