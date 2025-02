Scossa di terremoto di Magnitudine 4.8 nel messinese

Spread the love

Una scossa di terremoto registrata alle 16.19 di ML 4.8 a largo delle Isole Eolie, nel messinese. Giunta ai vigili del fuoco una sola richiesta per una verifica di controllo in una scuola a Cefalù (PA).

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata alle 16:19 nelle isole Eolie, in provincia di Messina. Lo ha rilevato l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato individuato non lontano dall’isola di Alicudi, a 17 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente in altre province della Sicilia e anche a Palermo. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “segue l’evolversi della situazione – fa sapere Palazzo Chigi – ed è in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e le autorità competenti per monitorare gli sviluppi e coordinare eventuali interventi”.

Controlli in una scuola di Cefalù

La gente si è riversata in strada spaventata ma, dalle prime indicazioni, non sembrerebbero esserci crolli o cedimenti a strutture ed edifici. Dalle prime indicazioni non ci sarebbero gravi danni a cose e persone, ma sono in corso tutte le verifiche del caso. Solo una richiesta per una verifica di controllo in una scuola a Cefalù, in provincia di Palermo, è giunta ai vigili del fuoco.

Registrate diverse scosse di assestamento

L’Ingv ha poi registrato altre scosse sempre nella zona di mare a sud di Alicudi e Filicudi. La prima alle 16:40 di magnitudo 2.7, questa volta a una profondità di 6 chilometri. La seconda di magnitudo 2.5 alle 16:42, a una profondità di 4 chilometri, seguita da una terza scossa di magnitudo 2.9 alle 16:48, a una profondità di 7 chilometri.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/sicilia/messina-forte-scossa-terremoto_93480449-202502k.shtml