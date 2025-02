VIDEO – Aereo scomparso in Alaska con 10 persone a bordo – ricerca in corso

Spread the love

Gli equipaggi in Alaska sono alla ricerca dell’aereo scomparso giovedì pomeriggio con 10 persone a bordo.

Secondo una dichiarazione online , alle ore 4 ora locale gli agenti della polizia di stato dell’Alaska hanno ricevuto segnalazioni secondo cui un Bering Air Caravan diretto da Unalakleet a Nome con a bordo nove passeggeri e un pilota era in ritardo.

Non c’è stata alcuna anticipazione sulle loro identità. Le famiglie dei passeggeri sono state informate dell’incidente, ha detto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Volontari di Nome sui social media venerdì pomeriggio.

È stato il terzo grave incidente aereo statunitense in otto giorni. Un volo American Eagle e un elicottero Black Hawk dell’esercito si sono scontrati e sono precipitati nel fiume Potomac vicino a Washington, DC, il 29 gennaio, uccidendo tutte le 67 persone sui due velivoli. E un aereo da trasporto medico si è schiantato a Philadelphia il 31 gennaio, uccidendo le sei persone a bordo e un’altra a terra.

Il direttore delle operazioni della Bering Air, David Olson, ha detto che la Carovana ha lasciato Unalakleet alle 14:37

Il dipartimento dei vigili del fuoco volontari di Nome ha affermato in un post su Facebook che il pilota ha detto al controllo del traffico aereo “che intendeva entrare in modalità di attesa in attesa che la pista venisse liberata”.