Corso Formatori SAF Basico

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto, nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e febbraio, presso le sedi distaccate di Orbetello e Ansedonia del comando di Grosseto, il corso per “Formatori SAF Basico”.

La formazione, a cui hanno partecipato 17 discenti provenienti da altrettanti comandi di Italia, permetterà di implementare l’organico dei formatori VVF sul territorio nazionale, che avranno il compito di formare nuovi operatori SAF tra i Vigili del fuoco che vorranno specializzarsi nelle operazioni di soccorso in ambienti impervi come montagne, grotte e corsi d’acqua. Grande soddisfazione per il Comandante ing.Roberto Bonfiglio che ha presieduto la commissione di esame e che ha visto tutti e 17 i discenti superare con ottimi risultati la prova finale.