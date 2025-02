Donne e scienza, ancora tanti stereotipi da sfatare

Spread the love

Martedì 11 febbraio è la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nelle STEM, ossia Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Una giornata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 2015 e patrocinata dall’UNESCO, per combattere il pregiudizio, sfatare i miti, superare gli stereotipi, accelerare il progresso, promuovendo iniziative per favorire la piena parità di genere nelle scienze.

Le donne scienziate sono ancora una minoranza; secondo i dati delle Nazioni Unite, nel campo della ricerca, la percentuale femminile di ricercatrici, stimata intorno al 33,3%, si trova in condizioni più svantaggiose rispetto ai colleghi ricercatori. Secondo recenti studi, oltre il 65% dei bambini che oggi entrano nella scuola primaria, avrà lavori nella scienza e nella tecnologia che non esistono ancora. Aumentare pertanto la percentuale di studentesse nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) è il primo passo quindi per fornire nuovi modelli alle giovani ragazze del futuro.

